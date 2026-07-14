Francia dominata dalla Spagna, Deschamps critica l’arbitro: “Era da semifinale mondiale?"

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Didier Deschamps commenta l’eliminazione della Francia dai Mondiali dopo la sconfitta per 2-0 contro la Spagna di de la Fuente.

Didier Deschamps ha commentato ai microfoni di Dazn la pesante eliminazione della Francia dai Mondiali, arrivata in semifinale dopo la sconfitta per 2-0 contro la Spagna. Il commissario tecnico francese ha parlato di una grande delusione, sottolineando gli errori commessi dalla sua squadra: "Una delusione perché avevamo tanta ambizione. Ci è mancata qualcosa contro una Spagna che sa fare bene tante cose. Tanti sbagli a livello tecnico, in una partita così dovevamo essere tutti al 100% e non è stato il nostro caso. Poi l’infortunio di Saliba, Rabiot che prende il giallo e rischia il rosso. Volevamo andare fino in fondo, poi ci sono state delle decisioni, ma non era la prima volta. Però lo accetto. Ma mi chiedo: quest’arbitro (il salvadoregno Ivan Barton, ndr) era al livello di una semifinale di una Coppa del Mondo?".

Deschamps dopo Francia-Spagna: “I giocatori offensivi non hanno fatto bene”

Tornando sulla prestazione della squadra, Deschamps ha ammesso le difficoltà incontrate contro una Spagna più precisa e organizzata: "Dura dare spiegazioni. Abbiamo cercato la reazione, abbiamo trovato una grande squadra che ha sbagliato molto meno di noi. Pensavo che i ragazzi avessero le capacità di recuperare, ma soprattutto i giocatori offensivi non hanno fatto bene. Difficile così sperare di vincere". La Francia deve quindi abbandonare il sogno della finale e ora sarà chiamata a disputare la gara per il terzo posto.