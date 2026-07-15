Ufficiale Inghilterra-Argentina, le formazioni ufficiali: Lautaro out! Sorpresa Simeone

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Mondiale 2026, Inghilterra-Argentina: le formazioni ufficiali della seconda semifinale

Sono ufficiali le scelte di Thomas Tuchel e Lionel Scaloni per la semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina. Gli inglesi si affidano a Kane come terminale offensivo, supportato da Bellingham, Rogers e Gordon, mentre l'Albiceleste punta ancora sulla coppia Messi-Julián Álvarez con Enzo Fernández, Paredes e Mac Allister in mediana.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Stones, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

A disposizione: Henderson, Trafford, Konsa, O'Reilly, Chalobah, Burn, Henderson, Mainoo, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Madueke, Toney.

Commissario tecnico: Thomas Tuchel.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Simeone, Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez.

A disposizione: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, González, Almada, Paz, López, Lautaro Martínez.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni.