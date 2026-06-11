Tuttonapoli Mondiali, la guida al Gruppo K: il Portogallo fa paura, Cannavaro dietro la Colombia

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Mondiali 2026: la guida dettagliata gruppo per gruppo con favorite, formazioni tipo e curiosità

La nuova formula della Coppa del Mondo 2026 aumenta il numero delle contendenti ma non riduce il livello della competizione. Nel Gruppo K il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta Colombia, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo. Un girone che unisce esperienza, qualità tecnica e voglia di sorprendere, impreziosito anche dalla presenza dell'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. Vediamo quali potrebbero essere gli equilibri del raggruppamento.

MONDIALE 2026 | GRUPPO K

GIRONE K: Portogallo • Colombia • Uzbekistan • RD Congo

Portogallo - Il Girone K è uno dei più equilibrati tra quelli con una grande favorita: il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Al 5º posto del ranking FIFA sotto la guida di Roberto Martinez, subentrato nel 2023, e con l'obiettivo di fare la storia della nazionale: non è mai riuscita a superare la semifinale (raggiunta nel 1966 e nel 2006). Per qualità il Portogallo in realtà potrebbe risultare anche tra le squadre candidate alla vittoria finale: il terminale sarà ancora una volta capitan Cristiano Ronaldo, a 41 anni al suo sesto Mondiale, supportato dalla qualità di Bernardo Silva e di Bruno Fernandes, reduce da 21 assist in Premier. Un quadrilatero di centrocampo fenomenale completato da Vitinha e Joao Neves, insieme al devastante Nuno Mendes sulla fascia. In avanti, Martinez potrà inoltre affidarsi all’estro anche di Rafael Leao e Francisco Conceição. Quanto talento.

Formazione tipo Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. CT: Roberto Martinez.

CT: Roberto Martínez

Stella: Cristiano Ronaldo

Colombia - Dopo aver saltato l'ultimo mondiale, Nestor Lorenzo ha trasformato la Colombia in una delle squadre più convincenti del Sudamerica, chiudendo terza nel maxi-girone sudamericano e, nelle partita secca, tutti dovranno fare grande attenzione. Luis Diaz è la stella più luminosa. El Bisonte Luis Suarez allo Sporting arriva da una stagione da ben 37 gol (e 9 assist) fra campionato e coppe. Poi c’è James Rodriguez, simbolo e leggenda del calcio colombiano al suo ultimo mondiale. In difesa il centrale del Bologna Lucumi con Davinson Sanchez ai ranghi di partenza. Altri giocatori chiave sono Ríos in mediana e Arias nella batteria ultra fornita di ali e trequartisti.

Formazione tipo Colombia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez (Mina), Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; James Rodriguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Suárez.

CT: Néstor Lorenzo

Stella: James Rodríguez

Uzbekistan - Fabio Cannavaro in panchina, coadiuvato dal fratello Paolo come vice (nello staff anche Troise, Bianchi, Castellacci) per una nazionale fortemente napoletana che è alla sua prima partecipazione ad un Mondiale. Cannavaro ha costruito una difesa solida sulle basi dei principi italiani. Masharipov è il giocatore più creativo del gruppo, ma il punto di riferimento è Eldor Shomurodov. L'attaccante, dopo cinque anni in Italia, è reduce da una stagione da 22 reti nella Super Lig con la maglia dell'Istanbul Basaksehir. In difesa la qualità di Khusanov del City ed il talentino Abbosbek Fayzullayev L'organizzazione tattica difensiva portata da Cannavaro potrà essere un valore aggiunto per restare quantomeno dentro tutte le partite.

Probabile formazione (3-4-2-1) Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov. All. Cannavaro

CT: Fabio Cannavaro

Stella: Jaloliddin Masharipov

RD Congo - Dopo la sospensione FIFA poi revocata e la minaccia dell'Ebola, la RD Congo si presenta al torneo per la seconda volta della sua storia e con grande orgoglio. Nel 4-2-3-1 a trazione fortemente anteriore, il leader tecnico e carismatico resta Cedric Bakambu che, nonostante i 35 anni, continua ad avere il vizietto del gol. Di rilievo anche a Yoane Wissa, che non ha avuto grande continuità ma un anno fa fu capace di segnare 19 reti in Premier League con il Brentford.

Formazione tipo RD Congo (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Wissa, Mbuku; Bakambu. CT: Desabre.

CT: Sébastien Desabre

Stella: Cédric Bakambu