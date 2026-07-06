Ufficiale
Portogallo-Spagna, le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo sfida Yamal
TuttoNapoli.net
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Portogallo e Spagna, valido per gli ottavi di finale del Mondiale. Nella nazionale di Roberto Martinez è intoccabile Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco: sarà affiancato da Pedro Neto e Joao Felix; fuori quindi Leao. Per la Roja, Luis De La Fuente schiera il tridente composto da Yamal, Oyarzabal e Baena.
Le formazioni ufficiali di Portogallo-Spagna:
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, João Félix.
Commissario tecnico: Roberto Martinez.
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena.
Commissario tecnico: Luis De La Fuente.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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