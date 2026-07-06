Podcast Allegri nel caos Milan, il manager Chianese: "La vittoria sul campo si costruisce in società"

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Ferdinando Chianese a Radio Tutto Napoli: il consigliere di Manageritalia Campania spiega perché la figura del manager sportivo è determinante nei club

Ferdinando Chianese, consigliere di Manageritalia Campania, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Quanto è importante la figura del manager nello sport, sia nei club che nelle federazioni?

"La figura del manager è fondamentale perché, quando parliamo di sport, spesso pensiamo soltanto al calcio, che però rappresenta solo la punta dell'iceberg. Intorno allo sport si muovono cifre molto importanti per il PIL italiano e l'approssimazione non può più essere la regola. Servono professionalità in tutti i ruoli: dirigenti di club, responsabili di circoli sportivi, figure commerciali e di marketing che rappresentino le società sul mercato e generino business. Parliamo di sport industry, grandi eventi e sponsorizzazioni. Per questo è fondamentale tutelare questi professionisti e accompagnarli in un percorso di crescita e professionalizzazione."

Quanto incide la struttura manageriale sui risultati sportivi di una squadra? Per esempio, Allegri al Milan ha vissuto una situazione manageriale complessa:

"Assolutamente tanto. Avete fatto un ottimo esempio. Il successo sul campo è figlio di quello che si costruisce all'interno della società, negli allenamenti, nella condivisione dei percorsi anche commerciali che permettono di generare ricavi, nella capacità di inserire figure professionali adeguate. Quando una squadra vince non è soltanto merito del campo, ma soprattutto dell'organizzazione societaria, dell'organigramma che lavora intorno all'allenatore e ai calciatori. Questo rappresenta il vero valore della managerialità sportiva."

In cosa consisterà l'evento dedicato alle nuove esigenze contrattuali del manager sportivo?

"Sarà un confronto diretto tra diversi protagonisti del mondo della managerialità sportiva. Interverranno rappresentanti di Manageritalia, il professor Venturini, fondatore dell'Osservatorio sull'Intelligenza Artificiale per lo Sport, ex dirigenti, operatori sportivi e rappresentanti di associazioni di categoria. Da una parte Manageritalia illustrerà il proprio ruolo nella tutela dei professionisti, dall'altra saranno gli stessi operatori del settore a raccontare le difficoltà e le esigenze che vivono ogni giorno. Sarà quindi un confronto molto pratico sulle nuove esigenze del manager sportivo."