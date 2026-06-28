Ufficiale
La Scozia di McTominay eliminata dai Mondiali: arrivano le dimissioni del CT Clarke
TuttoNapoli.net
La Scozia ha ottenuto solo tre punti nei gironi dei Mondiali ed è eliminata. Arrivano così le dimissioni del commissario tecnico.
Steve Clarke si è dimesso dalla carica di Commissario tecnico della Scozia. L'allenatore ha dunque concluso il suo mandato di sette anni alla guida della squadra, dopo la conferma dell'eliminazione della Scozia da questi Mondiali In una lettera aperta ai tifosi, Clarke ha espresso il suo orgoglio per i successi ottenuti dalla squadra durante il suo mandato:
"La parte più emozionante di questo addio è dedicata ai miei giocatori, senza i quali non avremmo avuto nessuno dei ricordi che abbiamo accumulato dal 2019 ad oggi. Si meritano tutti gli elogi e l'ammirazione che ricevono ed è stato davvero un onore essere chiamato il loro allenatore. Grazie per l'invito e buona fortuna al mio successore".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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