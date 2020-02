FOTO - Invasione spagnola al San Paolo: cambiata sala conferenze per maggiore capienza

Napoli-Barcellona è un evento che sarà seguito in tutto il mondo, com'è ovvio che sia quando si giocano gli ottavi di Champions League. Il momento dei blaugrana non è dei migliori e anche a Barcellona l'attesa è tanta. Molti sono i giornalisti catalani arrivati in città per seguire la partita, ma anche dalle altre parti della Spagna non è mancata l'affluenza. Per questo il Napoli ha deciso di cambiare la sala conferenze al San Paolo per la conferenza stampa congiunta di Quique Setien e Gerard Piqué (qui la diretta di Tuttonapoli.net). Come avvenne anche in occasione di Napoli-Real Madrid, ultima volta degli azzurri agli ottavi di finale della competizione, è stata montata una nuova struttura. E tra pochi minuti prenderanno la parola due voci importanti in casa Barcellona.