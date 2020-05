VIDEO - Furia De Magistris contro De Luca: "Si candidi a sindaco se vuole usare lanciafiamme sui napoletani!"

Parole dure quelle di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, nei confronti del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Non può chiudere alle 23 i locali perché così facendo concentri ancora di più le persone e dopo chi vuole bere lo farà nelle case dove c'è ancora più rischio di contagio e lui lo sa bene. De Luca sta facendo una propaganda a danno della città. De Luca deve programmare e rispondere della sanità, cosa che non fa, invece per acquisire consensi vuole entrare su temi che non gli appartengono. Non deve pensare a Via Chiaia o al centro storico, se si candida a sindaco può anche prendere il lanciafiamme e sparare ogni napoletano che incontra per strada".