A Napoli comincia il Natale: domenica l'accensione delle luminarie in città
"Domenica 16 novembre 2025, alle ore 18:00, si terrà l'accensione delle luminarie natalizie che illumineranno tutta la città durante il periodo delle festività. L’evento avrà luogo simbolicamente in Piazza Municipio, alla presenza del Sindaco di Napoli, dell’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive e del Presidente della Camera di Commercio, con l’accensione del grande albero di Natale.
L'iniziativa segna l’inizio di un ricco programma di attività e appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti per tutta la durata delle festività in tutti i quartieri della città", con questo comunicato ufficiale il Comune di Napoli annuncia l'accensione delle luminarie per la festa di Natale.
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
