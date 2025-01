Botti di Capodanno, 36 feriti in provincia di Napoli: due gravi raggiunti da proiettili vaganti

vedi letture

Sono 54 i feriti registrati nella notte in Campania tra il vecchio e il nuovo anno

Sono 54 i feriti registrati nella notte in Campania tra il vecchio e il nuovo anno. Quattro in più rispetto allo scorso anno, stando ai dati finora disponibili. A riferirlo è il sito RaiNews, che entra nel dettaglio: "Nella provincia di Napoli sono stati 36 i feriti. I casi più rilevanti quelli di due giovani, entrambi maggiorenni, raggiunti da colpi di arma da fuoco, molto probabilmente proiettili vaganti. Uno è stato dimesso subito dopo il ricovero, l’altro resta in ospedale ma non è in pericolo di vita. Entrambi i casi sono successi a Napoli città mentre è nella provincia che si è registrato il maggior numero di feriti.

Il resoconto della provincia di Caserta è di 9 feriti. Otto lievi. A una persona, ricoverata ad Aversa, è stata amputata una mano. Sei le persone che hanno avuto bisogno delle cure mediche nella provincia di Salerno..Nella provincia di Avellino le persone ferite, tutte in maniera lieve e tutte già dimesse, sono state tre. Nessun ferito, stando ai dati finora disponibili, in tutta la provincia di Benevento".