Campania in zona arancione? De Luca: "Molto probabile, in strada troppa gente e zero controlli!"

Il rischio zona arancione è molto concreto per la Campania. A confermarlo è anche il governatore Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta del venerdì: "Non so cosa si deciderà nelle prossime ore, ma molto probabilmente torneremo in zona arancione. Bisogna fare attenzione, il Covid-19 galoppa tra noi. In Campania serve cento volte più prudenza di altre regioni perché abbiamo una densità di popolazione più alta, tra le più alte d'Europa".

POCHI CONTROLLI - "Se perdiamo il controllo sul territorio ci facciamo male. Le scelte del Governo rischiano di prolungare l'epidemia invece di accorciarla. La scelta delle zone gialle significa rilassarsi immaginando che l'epidemia sia alle spalle, poi si torna in zona arancione o rossa. Negli ultimi fine settimana ho visto migliaia di persone per strada senza rispetto delle regole, il controllo non esiste più".