Concerto Tiziano Ferro al Maradona, nota del Comune su circolazione e trasporti: info e dettagli

In occasione del concerto di Tiziano Ferro che si terrà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, il Comune di Napoli ha pubblicato una nota sul sito ufficiale: “Risulta necessario consentire l’accesso alla struttura da parte dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate ai relativi allestimenti. Per tale motivo, fino al 2 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 22:00, è istituito un particolare dispositivo di circolazione in via Luigi Tansillo e in via Francesco Galeota.

Per assicurare l’afflusso e il deflusso in sicurezza degli spettatori saranno attivi, fino alle ore 2:00, i servizi della linea Cumana – tratto urbano, i collegamenti della Linea 2 della Metropolitana di Napoli e le Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina. Il prolungamento del servizio è stato comunicato in occasione dell’incontro che si è tenuto in Prefettura sul tema trasporti al quale hanno preso parte, fra gli altri, il Sindaco Manfredi e gli assessori ai Trasporti e alla Legalità, Cosenza e De Iesu. Allo studio un accordo quadro che sarà definito nei prossimi incontri con modalità di trasporto attive in occasione di tutti i grandi eventi.

Per il servizio taxi cittadino si attiveranno presidi della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine presso gli hub Porto e stazione centrale e si valuterà la creazione di serpentoni per assicurare il rispetto delle file e dei turni di attesa".