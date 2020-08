Coronavirus, il Cotugno raddoppia i posti letto di sub intensiva

L'ospedale Cotugno di Napoli da domani raddoppia la propria capacità di posti letto nel reparto di terapia sub intensiva. Dagli attuali 8 posti letto si passerà dunque a 16. Una decisione presa dalla direzione e spiegata dal direttore generale dell'Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro: "Ci siamo resi conto che sul territorio quello che occorre maggiormente dal punto di vista assistenziale è la sub intensiva. Il compito dell'ospedale è poter accogliere i soggetti che hanno necessità e noi non ci tiriamo indietro. Non abbiamo difficoltà dal punto di vista organizzativo e siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza".