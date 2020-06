Coronavirus, il grande giorno della Campania: zero nuovi contagi e la soddisfazione di De Luca

Grande giornata quella di giovedì per la Campania nella lotta al Coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza per la prima volta non sono stati registrati nuovi casi di positività al Covid-19 sui 2485 tamponi effettuati. Il risultato ha indotto subito il Governatore Vincenzo De Luca ad esprimere la sua soddisfazione attraverso i canali social, pur sottolineando come bisognerà mantenere certi comportamenti per evitare di compromettere il lavoro fatto per ottenere tale risultato.