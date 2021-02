De Luca: "Scuole e movida incontrollate, boom di contagi! Vaccini? Finiremo nel 2023 di questo passo..."

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì ha dato le ultime sull'emergenza Covid-19: "C'è una ripresa forte dei contagi, da una settimana viaggiamo con un tasso estremamente pesante, del 10% circa, perché nessuno ha messo in atto controlli indispensabili in zona gialla. E' arrivato il momento che il Governa prenda decisioni nazionali adeguate perché ci sono migliaia di ragazzi senza mascherine, la riapertura delle scuole ha fatto il resto. Con comportamenti irresponsabili il calvario continuerà, non riprenderemo a vivere e prolungheremo nei mesi i vincoli e le costrizioni. Rischiamo una tragedia senza fine, ci sono ancora 500 morti al giorni".

SCUOLE E VACCINI - "Vedremo cosa deciderà l'Unità di Crisi, ma è chiaro che non possiamo reggere questa situazione. Nella fascia d'età tra 0-5 anni si registrano 573 positivi, tra 6-10 anni 617 positivi, tra 11-13 anni 351 positivi, nella fascia 14-19 anni 739 casi. Vaccini? Al ritmo di 180.000 di vaccinati al mese per arrivare a vaccinare tutti i campani impiegheremo tutto il 2021, il 2022 e anche parte del 2023. Questi sono i numeri, non raccontiamo frottole".