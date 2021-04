De Luca sui vaccini: "In Campania dopo 80enni e fragili non procederemo per fasce d'età"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato della campagna vaccinale nel corso di una visita a un hub di Benevento: "La Campania è tra le regioni più rigorose d'Italia, ma un conto è il rigore e un altro è la stupidità. Ho detto a Figliuolo che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce d'età. Lavoreremo anche sui settori economici, se decidiamo di andare avanti solo per fasce d'età avremo finito quando l'economia sarà morto".