Dramma a Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato: "Gettato in mare dalla madre"

Nella notte di domenica si è consumata una vera e propria tragedia a Torre del Greco. A raccontarlo è l'edizione online del Corriere del Mezzogiorno: "È una donna non più giovanissima e madre di un altro bambino di sette anni quella che ieri sera ha presumibilmente tentato il suicidio gettandosi in mare insieme al bambino più piccolo, di due anni, che è morto.

La madre, un’italiana quarantenne, è stata invece salvata da alcuni giovani che si sono tuffati in acqua e sono riusciti a riportarla a riva. Il drammatico tentativo di suicidio è avvenuto sulla spiaggia in località La Scala, a ridosso dell’area portuale della cittadina in provincia di Napoli".