Dramma al Centro Storico, 17enne uccide la madre a coltellate dopo una lite

Dramma familiare nel cuore del centro storico di Napoli, tra via Mezzocannone e piazza San Domenico Maggiore. Un 17enne di origine lituana ha aggredito e poi ucciso a coltellate la madre adottiva, Filomena Galeone, medico di 61 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata in casa nella zona della movida universitaria. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato, agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Decumani della Questura di Napoli e il pm del tribunale dei minori. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, entrati dalla finestra per accedere all’interno dell’abitazione.