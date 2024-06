Geolier da Re al Maradona arrivando 'dal cielo': ospiti e scaletta della prima serata

Travolgente il primo dei tre concerti sold-out di Geolier al Maradona. L'artista napoletano è arrivato "dal cielo" per il suo debutto a Fuorigrotta

Travolgente il primo dei tre concerti sold-out di Geolier al Maradona. L'artista napoletano è arrivato "dal cielo" per il suo debutto allo stadio di Fuorigrotta, calandosi con una piattaforma da 9 metri di altezza. Un inizio ad effetto per un concerto che non ha deluso le attese. Sul mega palco piazzato di fronte alla curva A il rapper napoletano in salopette nera con gli occhi lucidi ha ringraziato il suo popolo ed in particolare chi gli è stato vicino sempre, sin dall'inizio e soprattutto nei giorni di Sanremo.

C'è tutta la sua storia nelle canzoni in scaletta, tutte cantate in coro da tutto lo stadio, anche quelle degli esordi. Più volte evocato anche il Napoli calcio, insieme a Maradona con tanto di maglietta dell'Argentina. Grande entusiasmo dei 48mila fans anche per i duelli: ieri con lui sul palco Mavi, MV Killa, Luchè, Tony Effe e, a sorpresa, nel finale anche Gigi D'Alessio per "Senza tuccà". L'ovazione più forte però è stata registrata quando Geolier è tornato indietro al 2018 partendo con "P' Secondigliano" facendo salire sul palco anche dei bambini dalle prime file.

Geolier, la scaletta del primo concerto al "Maradona" di Napoli

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d'amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl nu sent nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Gia lo sai

Voglij sul a te

Na caten

Emirates

Sarò con te

L'ultima poesia

Napoletano

I p’ me tu p’ te

M manc

X caso

Io to giur

Campioni d Italia

Ammò ma c t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P secondiglian

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give you my love.