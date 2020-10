CorSera - Virus corre e torna l'incubo lockdown: il Governo può partire da Milano e Napoli

Zone rosse, limitazione dello spostamento tra Regioni e chiusura di alcune attività nelle aree dove più si è impennata la curva dei contagi. Sono queste secondo il Corriere della Sera le nuove misure che il governo potrebbe prendere nelle prossime ore, a partire dalle città metropolitane. Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma sono 'osservate speciali', che rischiano di finire in lockdown. Conte aveva intenzione di aspettare l’8 e il 9 novembre, ma - si legge - il virus corre troppo e la prospettiva del lockdown nazionale, la più estrema e temuta, è tornata sul tavolo. In Parlamento gira con forza la voce che già lunedì l’Italia potrebbe trovarsi 'come la Francia', tutto chiuso o quasi.