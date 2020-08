L'Espresso - "Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie"

Flavio Briatore, secondo quanto riporta L'Espresso, sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19. L'imprenditore, proprietario del Billionaire in Sardegna, nei giorni scorsi aveva partecipato ad una partita di calcio in Costa Smeralda insieme a volti noti del mondo dello spettacolo e del calcio, fra cui Sinisa Mihajlovic (risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi) e Dario Marcolin.