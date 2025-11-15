Metro Linea 1, ci siamo per la stazione Capodichino: lavori quasi ultimati

Metro Linea 1, ci siamo per la stazione Capodichino: lavori quasi ultimati
Ieri alle 21:45Napoli città
di Francesco Carbone

La realizzazione della stazione Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, uno degli interventi più rilevanti per il potenziamento della mobilità urbana, è ormai prossima al completamento: i lavori, affidati da Metropolitana di Napoli Spa e dal Comune di Napoli a Webuild, hanno infatti superato il 95% di avanzamento.

La nuova fermata, che sarà gestita da ANM - Azienda Napoletana Mobilità, rientra nel progetto di estensione della Linea 1, oggi lunga oltre 20 chilometri e dotata di 20 stazioni. Una volta inaugurata, consentirà di raggiungere il centro di Napoli dall’aeroporto internazionale di Capodichino in soli nove minuti.