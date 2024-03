"Non sei triste, devi solo andare a Napoli", il trend che spopola su Tik Tok

"Nei video su Tik Tok, con in sottofondo le canzoni di Geolier e Liberato, carrellate di foto che ritraggono i luoghi più iconici di Napoli".

"Non sei triste, devi solo andare a Napoli", il trend che spopola da diversi mesi tra i giovanissimi su Tik Tok esercitato da quel fascino che ha sempre contraddistinto Napoli.

Nei video su Tik Tok, con in sottofondo le canzoni di Geolier e Liberato, carrellate di foto che ritraggono i luoghi più iconici di Napoli. Dai Quartieri Spagnoli, con il murales di Maradona e gli addobbi del terzo scudetto, alle stazioni d'arte della metropolitana. Non mancano lo street food, il mare e le vedute panoramiche. La musica sembra essere il ponte che ha permesso alla "napoletanità" di estendersi per tutta l'Italia: ecco allora ragazzini e ragazzine che, da tutte le regioni, cantano a memoria testi di canzoni scritte completamente in lingua napoletana.