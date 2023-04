Prezzi alle stelle per il weekend a Napoli: fortunato chi lo ha prenotato mesi prima

Devono aver fatto bene i calcoli e sono stati aiutati dalla sorte

TuttoNapoli.net

Devono aver fatto bene i calcoli e sono stati aiutati dalla sorte. I fortunati che hanno prenotato con largo anticipo una stanza a Napoli nel weekend del 1 ° maggio sanno di essere tra i pochi ad aver goduto di un grosso privilegio: essere in città a prezzi normali nei giorni del possibile scudetto. Tutti gli altri dovranno adeguarsi.

Da giorni sono introvabili h otel, B&B o appartamenti per la grande festa. Le ultime disponibilità sono piuttosto care, anche se - fanno sapere le associazioni di categoria delle strutture ricettive - i prezzi vengono decisi mesi prima e « non c'è stata nessuna speculazione » in previsione del trionfo. Lo scrive il Corriere dello Sport.