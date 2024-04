Risveglio col bradisismo: due scosse in pochi minuti a Pozzuoli

Diverse scosse di terremoto si sono verificate nell'area flegrea stamattina a distanza ravvicinata a partire dalle 7.33

Diverse scosse di terremoto si sono verificate nell'area flegrea, nella zona dei Campi Flegrei, stamattina a distanza ravvicinata a partire dalle 7.33. Magnitudo 2.9, profondità 3km. Gli aventi bradisismici sono andati avanti per diversi secondi (più di quanto solitamente non durino scosse di questo tipo) sebbene non abbiano mostrato intensità particolarmente elevata.