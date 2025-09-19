Salerno non molla Euro2032! Il sindaco: "Pronti per il nuovo Arechi"

Dalla prossima settimana a Salerno inizieranno i lavori di restyling dallo stadio Arechi. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso della presentazione della nuova sede di Ance Aies Salerno nel costo della quale sono intervenuti sia il presidente della regione Vincenzo De Luca sia il sindaco Vincenzo Napoli. Un annuncio che, di fatto, smentisce quanto asserito a più riprese dal governatore nel corso degli scorsi mesi quando De Luca aveva assicurato che il cantiere sarebbe partito soltanto quando il Volpe sarebbe stato completato, con il trasferimento della Salernitana nel già quartier generale delle giovanili granata e la chiusura completa dell'impianto sportivo che ospita l'ippocampo dal 1990.

“È stato un incontro molto positivo con i rappresentanti della Salernitana e voglio ringraziare il presidente Milan. Abbiamo parlato ovviamente degli sviluppi sui lavori che interesseranno lo stadio Arechi e il campo Volpe. - spiega il primo cittadino - Ci è stato garantito che verranno rispettate le tempistiche. Abbiamo comunicato tutto alla Salernitana che ci è venuta incontro. Sperando nei risultati sportivi del club possiamo dire che ci sono stati passi in avanti e che le novità sono interessanti.

“Ragioniamo per gli Europei 2032 e partiamo in anticipo con la curva Nord per cercare di arrivare prima all’obiettivo e poi ci sarà il Volpe da 15mila spettatori, oltre al Palatulimieri. Senza dimenticare l’avvio al Palazzetto dello Sport. - conclude Napoli - L'Arechi sarà un bene per la città di Salerno e per tutta la cittadinanza. Non appena il Volpe sarà pronto, la squadra giocherà lì le partite casalinghe. Sarà uno sforzo necessario per avere poi una struttura di grande spessore".