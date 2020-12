UFFICIALE - La Campania diventa zona arancione: firmata l'ordinanza nazionale

A partire da domenica 6 dicembre la Campania diventerà zona arancione, adesso è ufficiale. Il ministero della Salute ha firmato l'ordinanza che sancirà il cambio di colore per la Regione governata da Vincenzo De Luca, in base al monitoraggio settimanale dell'ISS. Come la Campania, anche Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano diventeranno arancioni, mentre Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria diventeranno zona gialla.