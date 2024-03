8 tiri in porta a 2 e 1.9xG, il Napoli domina tutte le stats: il Toro 'vince' solo per falli fatti

La squadra di Calzona paga la mancata concretizzazione ed il gol incassato su situazione in mischia dopo un rimpallo e sull'unica sortita del secondo tempo

22 tiri a 11, 8 tiri in porta a 2. 1,9xg per il Napoli contro 1, 63% possesso (di cui il 53% nella metà campo offensiva), ma soltanto un gol fatto. La squadra di Calzona paga la mancata concretizzazione, ma anche il gol incassato su situazione di mischia in area dopo un rimpallo e sull'unica sortita del secondo tempo del Torino.

Le statistiche (ufficiali della Lega) confermano il netto predominio del Napoli: il Torino chiude meglio del Napoli soltanto in un aspetto. i falli commessi: 13 a 9, ma prendendo gli stessi gialli dei partenopei (appena 2) complice anche il metro permissivo dell'arbitro Orsato. Di seguito una parte dei dati diffusi dalla Lega Serie A