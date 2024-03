Solo 53' di gioco effettivo, tanti falli e pochi gialli: il metro di Orsato ha favorito l'anti-calcio di Juric

Nel post-partita a Sky ne ha parlato anche Francesco Calzona, criticando l'operato di Orsato citando i dati del gioco effettivo

101 minuti totali di gioco per appena 53 minuti di gioco effettivo. Napoli-Torino s'è giocata solo per il 52% del tempo (dati ufficiali Lega Serie A): il resto è andato via tra i falli che hanno spezzettato il gioco dall'inizio alla fine, proteste e svenimenti per ipotetici crampi dei giocatori del Torino nell'ultimo quarto d'ora. Lo scenario perfetto per le caratteristiche del Torino, comunque messo sotto dal Napoli e pericoloso solo con due tiri verso lo specchio (tra cui il gol in mischia dopo un rimpallo).

Solo 13 i falli fischiati al Torino, che dall'inizio ha puntato sull'uomo su uomo a tutto campo come da repertorio classico di Juric, e soprattutto appena 2 ammonizioni che hanno determinato il metro arbitrale applicato da Orsato, uscito con la contestazione del Maradona (che non dimentica arbitraggi ben più discussi). Nel post-partita a Sky ne ha parlato anche Francesco Calzona, criticando l'operato di Orsato citando i dati del gioco effettivo: "Nella ripresa su 52 minuti ce ne sono stati solo 24 di gioco effettivo, sono pochi. C'era il rischi di innervosirsi ma fino alla fine i ragazzi hanno provato a vincere", le parole del tecnico del Napoli.