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Salta presentazione staff Allegri a Dimaro: evento posticipato, il motivo

Salta presentazione staff Allegri a Dimaro: evento posticipato, il motivo
Oggi alle 16:50Notizie
di Fabio Tarantino

Era prevista per questa sera la serata di presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri a Dimaro, ma l'evento è stato annullato per uno stato influenzale del nuovo allenatore azzurro e, come riferito dal Napoli, verrà riprogrammato nei prossimi giorni. 

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