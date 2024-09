Accostato al Napoli ad agosto, Candreva aspetta una chance: piace a 4 club

A 37 anni, Antonio Candreva è uno dei tanti giocatori ancora svincolati dopo l'estate di calciomercato. L'esterno, autore di 34 presenze con 6 gol nella passata stagione con la maglia della Salernitana, secondo Tuttosport si è proposto al Torino ed il presidente granata Urbano Cairo sta riflettendo sulla possibilità di ingaggiarlo. A fine agosto era stato accostato anche al Napoli.

Nelle scorse ore il ds Vagnati ha incontrato il suo agente e presto potrebbero arrivare novità in questo senso, col Torino che nel caso in cui decidesse di affondare metterebbe sul piatto un contratto annuale da 500 mila euro complessivi considerando bonus e premi legati a numeri e rendimento. Oltre al Torino, secondo il quotidiano, il suo profilo è valutato anche da altre società di Serie A come Parma, Como, Monza e Venezia.