Accostato al Napoli, Chiesa resta in panchina col Nottingham: solo pari per il Liverpool

Un'altra prova maiuscola non è bastata al Nottingham Forest per continuare la sua striscia vincente in Premier League. La squadra di Nuno Espirito Santo blocca il Liverpool sull'1-1: in vantaggio con Wood, i padroni di casa si fanno riprendere nella ripresa da Jota, che segna di testa su calcio d'angolo pochi secondi dopo essere entrato in campo. Ora i Reds hanno 7 punti di vantaggio sull'Arsenal a parità di incontri disputati, mentre il Forest è a -6 ma con una partita in più. Federico Chiesa, attaccante del Liverpool accostato al Napoli come tra i papabili sostituti di Kvaratskhelia non è entrato collezionando l'ennesima panchina.

Martedì 14 Gennaio 2025

Brentford - Manchester City 2-2

Chelsea - Bournemouth 2-2

West Ham - Fulham 3-2

Nottingham Forest - Liverpool 1-1

La classifica:

Liverpool 47 (20 partite giocate)

Nottingham Forest 41 (21)

Arsenal 40 (20)

Chelsea 37 (21)

Newcastle 35 (20)

Manchester City 35 (21)

Bournemouth 34 (21)

Aston Villa 32 (20)

Fulham 30 (21)

Brighton 28 (20)

Brentford 28 (21)

West Ham 26 (21)

Tottenham 24 (20)

Manchester United 23 (20)

Crystal Palace 21 (20)

Everton 17 (19)

Wolverhampton 16 (20)

Ipswich 16 (20)

Leicester 14 (20)

Southampton 6 (20)