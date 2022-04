Ad Anfield tutti vicini al dolore di Ronaldo: lutto al braccio e applauso per sostenere CR7

Il Manchester United ha presentato inoltre la richiesta di indossare una fascia nera in segno di lutto questa sera.

Questa sera nel corso della sfida fra Liverpool e Manchester United di Premier League i tifosi delle due squadre si uniranno in un applauso a sostegno di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dopo la morte di uno dei due gemellini durante il parto. Al minuto numero sette, come comunica il sito del Manchester United, i tifosi delle due squadre si uniranno per sostenere i campione portoghese.

Il Manchester United ha presentato inoltre la richiesta di indossare una fascia nera in segno di lutto questa sera, una richiesta che è stata accettata anche dal Liverpool di Jurgen Klopp.