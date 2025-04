Addio a Nicola Rivelli: morto l'imprenditore che tentò di acquistare il Napoli da Ferlaino

vedi letture

Nicola Rivelli, che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 2 dicembre, è scomparso a causa di un arresto cardiaco. Dopo una prima crisi, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno tentato di salvarlo, ma un secondo infarto ha posto fine alla sua vita.

Rivelli, insieme a Luis Gallo, aveva cercato di acquistare il Napoli da Ferlaino, proponendo un progetto di azionariato popolare per affidare la squadra alla guida di Maradona. È stato anche comproprietario dell'emittente privata Telelibera 63 e nel 1989 ha fondato la Newprint, la prima società di desktop publishing in Italia. Inoltre, ha lavorato come manager nel settore del petrolio, dimostrando una versatilità e una visione imprenditoriale notevoli.