ADL accanto alla squadra: il rientro come annunciato via social

vedi letture

Al fianco della squadra per la gara contro la Roma ci sarà anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è pronto a tornare allo stadio Maradona per la super sfida delle ore 18 a Fuorigrotta.

Fu proprio lui attraverso una lettera social datata 8 novembre, dopo il ko contro l'Atalanta, ad annunciare la sua trasferta americana per impegni col rientro previsto proprio per la sfida ai giallorossi in programma oggi alle ore 18 al Maradona.