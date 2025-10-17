ADL si trova in America: è a Washington per i 50 anni del NIAF

Il Presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington per i 50 anni del NIAF, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italoamericano, rafforzando i legami tra gli Stati Uniti e l'Italia.

In occasione della manifestazione, sabato 18 ottobre, ci sarà la premiazione del NIAF/De Laurentiis Film Prizes, premio messo a disposizione dalla Filmauro, che vedrà in competizione cinque cortometraggi realizzati da registi emergenti che raccontano storie italiane e italo-americane.

Ai 50 anni del NIAF parteciperanno Andrea Bocelli, che riceverà un premio speciale, e nel novero degli invitati sono presenti, tra gli altri, Donald Trump e Giorgia Meloni.