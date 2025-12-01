Una carta in meno per il turnover: Marianucci squalificato per Napoli-Cagliari, il motivo

Brutta notizia per Antonio Conte in vista dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì contro il Cagliari al Maradona (ore 18:00). Il tecnico, intenzionato ad attuare un massiccio turnover per gestire le forze in vista del tour de force (Napoli-Juve, Champions col Benfica e Supercoppa Italiana a Riad), dovrà fare a meno di un jolly.

Non sarà infatti disponibile Luca Marianucci, che Conte contava di schierare nell'undici titolare. Il motivo? Una squalifica risalente alla scorsa stagione, quando ancora militava nell'Empoli. Il Giudice Sportivo aveva inflitto al calciatore una giornata di stop per l'ammonizione rimediata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Bologna, essendo in diffida. Marianucci, dunque, dovrà attendere il prossimo turno per l'esordio stagionale in coppa, costringendo Conte a rivedere i suoi piani iniziali.