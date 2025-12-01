Conte da applausi, Tmw: "Ha ribaltato la squadra con il suo sfogo"

vedi letture

"Come ti cambio il Napoli con uno sfogo". E' questo il titolo di un articolo proposto oggi da Tuttomercatoweb.com, all'indomani del successo del Napoli sul campo della Roma: "Il Napoli sbanca l’Olimpico e lo fa con pieno merito: l’1-0 sulla Roma vale il primo posto in classifica, condiviso con il Milan di Allegri. Un ribaltone inatteso se si pensa che appena due settimane fa - dopo la sconfitta di Bologna e il suo sfogo pubblico - una parte del tifo azzurro invocava la testa di Antonio Conte. Quindici giorni, tre vittorie consecutive e una crescita evidente dopo, gli azzurri si ritrovano in cima alla Serie A, trascinati da un’idea di calcio tornata brillantemente efficace.

La gara contro la Roma è stata la perfetta sintesi della nuova identità imposta dal tecnico: un pressing feroce, quasi gasperiniano per intensità, che ha tolto fiato e certezze ai giallorossi. Il Napoli ha avuto il controllo del gioco - oltre il 60% di possesso - e ha saputo attendere il momento giusto per colpire. Il gol è arrivato infatti in contropiede, fulmineo e impeccabile, da manuale del calcio: un ribaltamento di campo che ha premiato la strategia di Conte".