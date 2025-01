AIA, nuovo ruolo per Orsato: sarà il commissario per lo sviluppo del talento arbitrale

Daniele Orsato ha deciso: sarà il commissario per lo sviluppo del talento arbitrale AIA. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, sono state settimane di valutazione quelle trascorse dall'ex fischietto italiano, che ora ha sciolto le riserve. A darne l'annuncio è stato Antonio Zappi, nuovo presidente dell'AIA, che a Sky Sport ha spiegato: "L'Italia non poteva privarsi della qualità riconosciuta di Orsato. Svilupperà approcci formativi, metodologie tecniche per favorire e velocizzare la crescita dei talenti arbitrali".

L'ultima intervista rilasciata da Daniele Orsato risale a novembre, quando parlò del VAR al Messaggero Veneto: "Se venivo chiamato, mi arrabbiavo con me stesso perché, nel coprire il tragitto verso il monitor di servizio, mi chiedevo: adesso cosa mi sono perso di così importante? Avevo l’addetto al Var più forte al mondo, Irrati, come potevo prendermela con lui? Perché un arbitro non vuole sbagliare".

Orsato dunque concluse: "Allora, diciamo che il Var è stato ed è importante per tutti, non solo per i direttori di gara, ma pure per giocatori ed allenatori. Una cosa positiva, insomma. Come per ogni novità, tuttavia, ci vuole tempo per imparare ad usarlo, non possiamo pretendere la perfezione...".

Orsato ha arbitrato in totale di 289 partite in Serie A diventando così il fischietto con più presenze nel massimo campionato italiano dietro al solo Concetto Lo Bello (328).