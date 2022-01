Ajax a valanga in Coppa d’Olanda: Tagliafico in gol e in campo per tutta la gara

L’Ajax travolge l’Excelsior Maassluis nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Olanda. I lancieri hanno vinto 9-0 e staccato il pass per i quarti di finale. Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax accostato in questi giorni al Napoli, ha disputato l’intera gara e aperto il match con il gol dell’1-0. A segno anche Danilo Pereiro da Silva, autore di quattro gol, Reeger, Hlynsson e Daramy (doppietta).