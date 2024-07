Al Ittihad, dopo Pioli salta anche Theate: di nuovo colpa di Benzema

vedi letture

Per l'Al-Ittihad è saltato un altro affare al fotofinish dopo quello che ha riguardato Stefano Pioli.

Per l'Al-Ittihad è saltato un altro affare al fotofinish dopo quello che ha riguardato Stefano Pioli. Il club arabo che aveva trovato l'accordo col Rennes sulla base di un'offerta da diciotto milioni di euro più bonus non tessererà Arthur Theate: l'affare è saltato per volontà della società di Gedda e, in particolare, per decisione del suo uomo più rappresentativo: Karim Benzema. L'ex Real Madrid ha chiesto e ottenuto alla sua società di non tesserare Theate dopo che ha a lungo lavorato (senza successo) per un accordo con Nacho, suo ex compagno di squadra che alla fine ha firmato con l'Al Qadisiyah. A riferirlo é Tuttomercatoweb.

Il presidente dell'Al Ittihad ha presentato le dimissioni.

Questa continua intromissione di Benzema nel processo decisionale non sta andando giù ai vertici del club, tanto che il presidente Loai Nazer dopo la fumata nera per l'arrivo del tecnico italiano ha rassegnato le sue dimissioni al ministero dello Sport. Il numero uno del club ed il direttore sportivo Ramon Planes avevano da tempo trovato un pieno accordo con Pioli ed erano pronti ad annunciarlo lo scorso 4 luglio, prima del caos scatenato dal centravanti francese che ha bloccato tutto.

Dimissioni sospese.

Dopo questa mossa, il Ministero dello Sport ha sospeso le dimissioni del presidente Louay Al-Nazer: è stato formato un comitato per verificare le ragioni delle dimissioni e quanto sta accadendo all'interno del club Al-Ittihad.