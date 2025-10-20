McTominay ancora in dubbio per Eindhoven: non ha svolto tutta la rifinitura
Le condizioni di Scott McTominay sono uno dei temi centrali in casa Napoli. Questa mattina lo scozzese si è allenato con il resto del gruppo nella rifinitura, ma la caviglia ad un certo punto della seduta è tornata ad infastidire il centrocampista. In questi minuti si sta decidendo se rischiarlo o meno in vista della trasferta di Eindhoven. C'è comunque possibilità che Scott faccia parte della spedizione verso l'Olanda anche se le sue condizioni fische in questo al momento non sono delle migliori.
