Classifiche a confronto - Napoli a -1, Allegri vola a +5

vedi letture

In attesa del posticipo tra Cremonese e Udinese, la Serie A offre un primo bilancio dopo sette giornate. Il Milan guida la classifica e migliora di cinque punti rispetto allo stesso momento della scorsa stagione, stesso saldo positivo per la Roma di De Rossi e per il Bologna di Vincenzo Italiano.

Come riporta Tuttomercatoweb, sorrisi anche per l’Inter di Cristian Chivu, che registra un punto in più rispetto alla gestione Inzaghi, mentre il Como prosegue la sua sorprendente crescita con un +4.

Segno meno invece per il Napoli di Antonio Conte, che dopo sette giornate ha un punto in meno rispetto al 2024. Situazione simile per la Juventus di Tudor (-1), mentre Lazio e Fiorentina accusano i maggiori ritardi: -5 i biancocelesti, addirittura -7 i viola, ultimi in classifica.

Classifica a confronto dopo 7 giornate (variazione rispetto al 2024/25):

Milan 16 punti (+5)

Inter 15 (+1)

Napoli 15 (-1)

Roma 15 (+5)

Bologna 13 (+5)

Como 12 (+4)

Juventus 12 (-1)

Atalanta 11 (+1)

Sassuolo 10 (in Serie B)

Cremonese 9 (in Serie B)

Udinese 8 (-2)

Lazio 8 (-5)

Cagliari 8 (+2)

Torino 8 (-3)

Parma 6 (=)

Lecce 6 (+1)

Hellas Verona 4 (-5)

Fiorentina 3 (-7)

Genoa 3 (-2)

Pisa 3 (in Serie B)