Foto "Al vostro fianco": striscione a Castel Volturno firmato Curva A e Curva B

"Al vostro fianco": è questo lo striscione esposto questa mattina all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno firmato da Curva A e Curva B. Anche per la gara di domani, i tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno essere allo stadio, così il sostegno alla squadra arriva a distanza.

Nelle scorse ore sono stati esposti diversi striscioni in città. “La stampa ti fomenta e tu inizi a denigrare…Solo disprezzo per il tifoso occasionale”, recita uno dei tanti. E ancora: “L’essere bipolare è la diagnosi del tifoso occasionale”. Ecco la foto dell'ultimo a Castel Volturno: