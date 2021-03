Albania-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Hysaj di nuovo titolare

Ufficializzate le formazioni di Albania-Inghilterra, sfida valevole per seconda giornata del gruppo A di qualificazione per la Coppa del Mondo in Qatar 2022.

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Ufficializzate le formazioni di Albania-Inghilterra, sfida valevole per seconda giornata del gruppo A di qualificazione per la Coppa del Mondo in Qatar 2022. Tra le file albanesi ancora titolare il terzino del Napoli Elseid Hysaj e l'atalantino Berat Djimsiti. Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Veseli; Laci, Bare, Memolla; Uzuni, Cikalleshi, Broja. Inghilterra (4-3-3): Pope; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Foden, Rice, Phillips; Mount, Kane, Sterling.