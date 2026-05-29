Albiol lascia il Pisa, ma non ha ancora deciso il suo futuro: l'ex azzurro si ritira?

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A 40 anni, Raúl Albiol si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua lunga carriera da calciatore. Il difensore spagnolo ha salutato ufficialmente il Pisa e nelle prossime settimane deciderà se continuare ancora per una stagione oppure appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. L’ex centrale di Valencia, Getafe, Real Madrid, Villarreal e Napoli non ha mai nascosto di voler dare priorità, negli ultimi anni, a progetti sportivi compatibili con la propria vita familiare. Per questo motivo ha sempre rifiutato le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita o dalla MLS, preferendo contesti più stimolanti dal punto di vista umano e calcistico. Se dovesse arrivare una proposta simile a quella ricevuta dal Pisa la scorsa estate, Albiol potrebbe valutare l’idea di prolungare ancora la carriera. In caso contrario, il suo futuro sembra già scritto: vuole diventare allenatore.

Albiol ha già il patentino da allenatore

Il campione del mondo con la Spagna nel 2010 ha infatti già ottenuto il patentino da tecnico e sta riflettendo sul percorso migliore per iniziare la nuova avventura. Le opzioni sul tavolo sono due: partire da un settore giovanile oppure entrare subito nello staff di una prima squadra professionistica. Esperienza e conoscenze, di certo, non gli mancano: nel corso della sua carriera è stato allenato da alcuni dei tecnici più importanti della storia recente del calcio, da Luis Aragonés a Vicente del Bosque, passando per José Mourinho, Rafael Benítez, Manuel Pellegrini e Unai Emery.