Prima del Napoli, Allegri deve risolvere col Milan: braccio di ferro per la buonuscita?
L’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli sembra ormai soltanto una questione di tempo. L’intesa con Aurelio De Laurentiis sarebbe stata raggiunta sia sul piano economico sia su quello progettuale, ma resta da definire la separazione definitiva dal Milan. Una situazione che, però, non rappresenterebbe un ostacolo per il Napoli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.
Allegri-Milan, braccio di ferro per la buonuscita?
L’accordo trovato con il club azzurro, infatti, si aggirerebbe intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione. In questo scenario, il Milan dovrebbe coprire soltanto la differenza rispetto all’ingaggio previsto dal contratto rossonero, circa 500mila euro. Resta però da chiarire un ultimo aspetto: secondo la rosea, non sarebbe da escludere che Allegri abbia chiesto anche una buonuscita per anticipare la separazione. Una richiesta che, al momento, la proprietà guidata da Gerry Cardinale non sembrerebbe intenzionata ad accogliere.
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