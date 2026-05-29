Nuovi valori mercato: Hojlund e Alisson migliorano, ma quanti azzurri in calo

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L'ultimo aggiornamento dei valori di mercato pubblicato da Transfermarkt regala luci e ombre in casa Napoli.

L'ultimo aggiornamento dei valori di mercato pubblicato da Transfermarkt regala luci e ombre in casa Napoli. Se da un lato alcuni azzurri hanno visto crescere sensibilmente la propria quotazione, dall'altro diversi protagonisti della rosa hanno registrato un calo rispetto alla precedente valutazione. Le notizie migliori arrivano dal reparto offensivo. Rasmus Hojlund continua a scalare le gerarchie tra gli attaccanti della Serie A e sale a 60 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni. Ancora più impressionante la crescita di Alisson Santos: l'esterno brasiliano, arrivato a gennaio quasi da sconosciuto, guadagna ben 15 milioni e si conferma una delle rivelazioni della stagione.

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Transfermarkt sottolinea però anche diversi ribassi tra gli uomini di Antonio Conte. Alessandro Buongiorno perde 5 milioni e scende a quota 30 milioni, mentre Giovanni Di Lorenzo passa a 7,5 milioni con una flessione di 2,5 milioni. Pesante il calo di Alex Meret, che perde 6 milioni e si attesta a 8 milioni. In diminuzione anche le valutazioni di due pilastri del centrocampo azzurro: Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, entrambi in calo di 5 milioni. Lo slovacco scende a 10 milioni, mentre il camerunense si ferma a 15 milioni. Secondo Transfermarkt, sui ribassi hanno inciso sia il rendimento individuale sia la deludente campagna europea del Napoli, conclusa già nella fase a gironi di Champions League.