Conte, solo due ipotesi per il futuro: niente Juve, o va in Nazionale o resta fermo

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Al momento non ci sono certezze ma è evidente che Conte è una prima scelta per la nostra nazionale.

L'addio di Antonio Conte ha aperto la porta della panchina del Napoli a Massimiliano Allegri. Adesso però c'è grande curiosità per capire quale sarà il futuro del tecnico leccese. Al momento non ci sono certezze ma è evidente che Conte è una prima scelta per la nostra nazionale.

Conte in ballottaggio con Mancini

Il ballottaggio con Mancini è partito. Dipenderà dal prossimo presidente federale. Non è da escludere anche che possa decidere di rimanere fermo un anno. Sullo sfondo rimane la suggestione di un atro clamoroso ritorno. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.