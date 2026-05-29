Stadio Maradona, Napoli ottiene revoca sequestro punto ristoro

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Come si legge su Calcio&Finanza, con la promessa di regolarizzare la pratica edilizia, il Napoli ha ottenuto dalla Procura del capoluogo campano la revoca del sequestro del punto di ristoro abusivo in corso di realizzazione allo stadio Diego Armando Maradona a cui la polizia locale aveva apposto i sigilli lo scorso 18 maggio. Il dissequestro è frutto dell’interlocuzione intercorsa tra l’avvocato della società azzurra Fabio Fulgeri e il pubblico ministero Arturo de Stefano della Procura di Napoli (Sezione V – Tutela ambiente e territorio) titolare del fascicolo.

"Nel frattempo, però, lo stato quo ante dei luoghi dovrà essere ripristinato e dopo il conseguimento delle autorizzazioni i lavori per la realizzazione del punto ristoro potranno riprendere. La realizzazione del punto ristoro all’interno del Maradona è frutto di una delibera comunale, aveva ottenuto il parere positivo del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’autorizzazione del Servizio Gestione Impianti Sportivi ma mancava il titolo autorizzativo", si legge.